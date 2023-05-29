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Вингер Ворсклы может перебраться в клуб, ставший чемпионом в экзотическом чемпионате

Рикардо Лопес может перебраться в таиландский клуб.
Сегодня, 12:07
Рикардо Лопес / ФК Ворскла
Рикардо Лопес / ФК Ворскла

Вингер Ворсклы Рикардо Лопес может покинуть клуб летом ради чемпиона Таиланда Бурирам Юнайтед. Об этом сообщил сам игрок.

По словам Рикардо, у него есть несколько предложений, но именно с Бурирамом они продвинулись дальше всего.

"Слава Богу, у нас есть несколько предложений на столе, изучаем их возможности. Бурирам - отличный клуб, они действительно сделали мне очень хорошее предложение. Мы хорошо продвинулись в разговорах", - сказал бразилец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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