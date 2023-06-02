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Бавария установила ценник на своего защитника

Бенжамен Павар может сменить клубную прописку.
Сегодня, 21:24
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Мюнхенская Бавария готова распрощаться с одним из футболистов линии обороны.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, "красные" установили ценник на Бенжамена Павара. Клуб хочет получить за француза около 30 млн евро.

Руководство команды не желает расставаться с игроком несмотря на то, что он станет свободным агентом по завершению сезона.

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В услугах футболиста  заинтересован ряд топ-клубов Европы таких, как: Барселона, МЮ, Ливерпуль и Интер.

В прошлом сезоне Павар сыграл в 30 играх Бундеслиги, забив 4 гола и отдав 1 ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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