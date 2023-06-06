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Монако интересуется одноклубником Мудрика

Эдуар Менди может отправиться в чемпионат Франции.
Сегодня, 20:11
Эдуар Менди / Getty Images
Эдуар Менди / Getty Images

Голкипер Челси Эдуар Менди может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание GFFN, ссылаясь на Nice-Matin, в услугах сенегальца заинтересовано Монако. Потенциальные детали сделки неизвестны

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В страже ворот лондонцев монегаски видят замену Александру Нюбелю, который вернется в Баварию после двухлетней аренды. 

Отметим, что контракт 31-летнего футболиста с Челси рассчитан еще на два сезона. В текущем сезоне за "синих" он сыграл всего в 12 матчах, пропустив 17 голов и однажды сохранив ворота "сухими".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси монако

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