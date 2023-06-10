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Аутсайдер Серии А намерен усилиться чемпионом Европы

Федерико Бернардески может вернуться на родину.
Сегодня, 15:10
Федерико Бернардески / Getty Images
Федерико Бернардески / Getty Images

Вингер Торонто Федерико Бернардески может вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает Николо Скира, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован аутсайдер Серии А Салернитана. Потенциальные детали трансфера неизвестны

"Морские коньки" намерены усилить линию атаки местным футболистом, а сам Федерико также готов вернуться на родину в связи с тем, что его не устраивает ситуация внутри канадского клуба.

Стоит отметить, что трансферу может поспособствовать то, что Салернитану возглавляет Пауло Соуза, работавший с Бернардески в стане Фиорентины.

В текущем сезоне МЛС игрок отметился 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торонто италия Серия А Федерико Бернардески Салернитана

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