Аутсайдер Серии А намерен усилиться чемпионом Европы

Федерико Бернардески может вернуться на родину.

Вингер Торонто Федерико Бернардески может вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает Николо Скира, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован аутсайдер Серии А Салернитана. Потенциальные детали трансфера неизвестны

"Морские коньки" намерены усилить линию атаки местным футболистом, а сам Федерико также готов вернуться на родину в связи с тем, что его не устраивает ситуация внутри канадского клуба.

Стоит отметить, что трансферу может поспособствовать то, что Салернитану возглавляет Пауло Соуза, работавший с Бернардески в стане Фиорентины.

В текущем сезоне МЛС игрок отметился 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.