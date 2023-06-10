Аутсайдер Серии А намерен усилиться чемпионом Европы
Федерико Бернардески может вернуться на родину.
Вингер Торонто Федерико Бернардески может вернуться в чемпионат Италии.
Как сообщает Николо Скира, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован аутсайдер Серии А Салернитана. Потенциальные детали трансфера неизвестны
"Морские коньки" намерены усилить линию атаки местным футболистом, а сам Федерико также готов вернуться на родину в связи с тем, что его не устраивает ситуация внутри канадского клуба.
Стоит отметить, что трансферу может поспособствовать то, что Салернитану возглавляет Пауло Соуза, работавший с Бернардески в стане Фиорентины.
В текущем сезоне МЛС игрок отметился 3 голами и 2 ассистами в 16 матчах.