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Ребров: Я считаю, что ни один украинский специалист не отказал бы сборной

Новоиспеченный наставник "сине-желтых" высказался о возвращении на родину.
Сегодня, 18:22
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему он решил вернуться в Украину и будет ли скучать по клубной работе.

По словам специалиста, он желал снова поработать на Родине, ведь именно ей принадлежит его сердце.

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"Посмотрим, буду ли я скучать по интенсивности клубной работы.

Я согласен, что работа в сборной отличается, но я считаю, что каждый специалист из Украины, которому бы предложили возглавить сборную не отказался бы.

Я не отказался, я очень горд, что работаю на Украину и я сделаю все, что в моих силах для Украины

Я думаю, что в Аль-Айне были успешные два года, но я хотел вернуться в Украину. В клуб или в сборную.  Я проработал шесть лет за рубежом, это конечно интересно, но мое сердце с Украиной, поэтому я решил вернуться, чтобы возглавить национальную сборную", - заявил Ребров.

Напомним, что завтра, 12 июня, состоится дебют украинца у руля национальной команде в товарищеском матче против Германии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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