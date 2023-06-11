Реал рассматривает возможность приобретения Лаутаро
Аргентинец является одним из вариантов усиления атаки.
Мадридский Реал может подписать форварда Интера Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает издание Sport, "сливочные" рассматривают приобретение аргентинца, но он не в приоритете. К кандидатуре Лаутаро обратятся, если не удастся подписать Кая Хаверца и Харри Кейна.
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При этом "нерадзурри" также оценивают своего нападающего в большую сумму. Миланский клуб хочет получить за Мартинеса не менее 100 млн евро.
Напомним, что в прошедшем сезоне футболист сыграл в 38 матчах в Серии А, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач.