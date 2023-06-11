Реал рассматривает возможность приобретения Лаутаро

Мадридский Реал может подписать форварда Интера Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает издание Sport, "сливочные" рассматривают приобретение аргентинца, но он не в приоритете. К кандидатуре Лаутаро обратятся, если не удастся подписать Кая Хаверца и Харри Кейна.

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При этом "нерадзурри" также оценивают своего нападающего в большую сумму. Миланский клуб хочет получить за Мартинеса не менее 100 млн евро.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболист сыграл в 38 матчах в Серии А, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач.