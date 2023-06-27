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Голкипер Интера продемонстрировал бомбардирский талант и потроллил партнера по команде

Андре Онана с пользой проводит время на Родине.
Сегодня, 00:10
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Интера Андре Онана после утомительного сезона отправился в отпуск на свою Родину в Камерун.

Впрочем даже там он продолжает играть в футбол, хотя, ему и пришлось примерить на себя необычную роль.

Камерунец играл в полузащите, но даже там у него получилось неплохо и он стал автором одного из забитых мячей, не забыв потроллить партнера по команде Дензела Дюмфриса.

"Я научу тебя, как забивать", - подписал Андре видео в Instagram Stories, отметив нидерландца, намекая на его крайне низкую результативность.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Онана заинтересован Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан андре онана Дензел Дюмфрис

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