Голкипер Интера продемонстрировал бомбардирский талант и потроллил партнера по команде

Андре Онана с пользой проводит время на Родине.

Голкипер Интера Андре Онана после утомительного сезона отправился в отпуск на свою Родину в Камерун.

Впрочем даже там он продолжает играть в футбол, хотя, ему и пришлось примерить на себя необычную роль.

Камерунец играл в полузащите, но даже там у него получилось неплохо и он стал автором одного из забитых мячей, не забыв потроллить партнера по команде Дензела Дюмфриса.

"Я научу тебя, как забивать", - подписал Андре видео в Instagram Stories, отметив нидерландца, намекая на его крайне низкую результативность.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Онана заинтересован Манчестер Юнайтед.