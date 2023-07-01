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Интер подтвердил подписание форварда сборной Франции

Маркус Тюрам стал игроком "нерадзурри".
Сегодня, 12:35
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Миланский Интер усилил линию атаки французским центрфорвардом.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в клуб официально перебрался футболист сборной Франции Маркус Тюрам. Переход оформлен на правах свободного агента.

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Контракт с нападающим подписан сроком на пять лет. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Напомним, что ранее Тюрам выступал за Боруссию Менхенгладбах. Также стоит сказать, что он является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, проведшего большую часть карьеры в чемпионате Италии, выступая за Парму и Ювентус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Интер Милан маркус тюрам

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