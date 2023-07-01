Интер подтвердил подписание форварда сборной Франции

Миланский Интер усилил линию атаки французским центрфорвардом.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", в клуб официально перебрался футболист сборной Франции Маркус Тюрам. Переход оформлен на правах свободного агента.

Читай также: Переход капитана Интера в Ан-Наср может сорваться

Контракт с нападающим подписан сроком на пять лет. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Напомним, что ранее Тюрам выступал за Боруссию Менхенгладбах. Также стоит сказать, что он является сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама, проведшего большую часть карьеры в чемпионате Италии, выступая за Парму и Ювентус.