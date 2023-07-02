iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер Майами близок к тому, чтобы подписать двух экс-игроков сборной Испании

Серхио Рамос и Жорди Альба снова могут стать одноклубниками Лео Месси.
Сегодня, 14:30
Серхио Рамос и Жорди Альба / Getty Images
Серхио Рамос и Жорди Альба / Getty Images

Интер Майами близок к тому, чтобы совершить еще два громких подписания ветеранов.

Как сообщает издание Sport, "розовые" могут заключить сделку с Серхио Рамосом и Жорди Альбой.

Читай также: Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси

Источник отмечает, что клуб из США ведет переговоры с двумя испанцами одновременно.

Стоит сказать, что если Рамос и Альба станут игроками Интера, то Серхио снова станет одноклубником Месси, ведь ранее они выступали вместе за ПСЖ, а Жорди воссоединится еще и с Серхио Бускетсом, с которым они вместе с Лео защищали цвета каталонской Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания Серхио Рамос Жорди Альба интер майами

Статьи по теме

Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси
Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси Интер Майами испытывает сложности с регистрацией контракта Месси
Рамос получил несколько "очень щедрых" предложений из Саудовской Аравии Рамос получил несколько "очень щедрых" предложений из Саудовской Аравии
Интер Майами назначил знакомого тренера Месси Интер Майами назначил знакомого тренера Месси
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:16
Ливерпуль объявил о подписании Собослаи
Формула 118:15
Феррари стала первой командой, взявшей 800-й подиум
Формула 117:54
Ферстаппен одержал очередную победу в сезоне, выиграв Гран-при Австрии
Другие страны17:42
Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси
Олимпийские виды17:30
Европейские игры 2023: результаты и расписание украинцев в 12-й день
Водные17:25
Гребной слалом на Европейских играх: Ус завоевала золотую медаль в байдарка-кроссе
Киберспорт17:17
The Bali Major 2023: BetBoom проиграли обе игры
Олимпийские виды17:15
Ус неожиданно стала чемпионкой Европейских игр-2023 в гребном слаломе
Бокс17:00
Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа
Формула 116:43
Гран-при Австрии останется в календаре Формулы 1 до 2030 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK