Интер Майами близок к тому, чтобы подписать двух экс-игроков сборной Испании

Серхио Рамос и Жорди Альба снова могут стать одноклубниками Лео Месси.

Интер Майами близок к тому, чтобы совершить еще два громких подписания ветеранов.

Как сообщает издание Sport, "розовые" могут заключить сделку с Серхио Рамосом и Жорди Альбой.

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Источник отмечает, что клуб из США ведет переговоры с двумя испанцами одновременно.

Стоит сказать, что если Рамос и Альба станут игроками Интера, то Серхио снова станет одноклубником Месси, ведь ранее они выступали вместе за ПСЖ, а Жорди воссоединится еще и с Серхио Бускетсом, с которым они вместе с Лео защищали цвета каталонской Барселоны.