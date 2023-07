Интер готовит официальное предложение по Трубину

Миланский Интер активизирует поиск замены Андре Онана в связи с договоренностью о продаже камерунца.

Как сообщает Фабрицио Романо, "нерадзурри" уже готовят официальное предложение по Анатолию Трубину и Яну Зоммеру.

И Бавария, и Шахтер вскоре получат первые предложения от миланского клуба по своим голкиперам.

Стоит отметить, что детали того, сколько готов заплатить Интер за Трубина или Зоммера остаются неизвестными.

Inter are preparing their official bids to sign two goalkeepers after selling André Onana to Manchester United in the next hours ⤵️⚫️🔵



◉ Yann Sommer from Bayern.

◉ Anatolji Trubin from Shakhtar.



Inter will bid for both and will try to sign both. pic.twitter.com/0VoTsrRwsY