Голкипер Интера подписал контракт с МЮ
Андре Онана вскоре официально станет игроком "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию финалистом Лиги чемпионов.
Как сообщает Фабрицио Романо, Андре Онана прошел медосмотр в стане "красных дьяволов" и подписал контракт с клубом. Сумма трансфера из Интера составит 50+5 млн евро.
Отметим. что контракт с камерунцем подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения между сторонами остаются неизвестными.
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Официальное объявление о переходе футболиста в английский топ-клуб ожидается в ближайшее время.
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