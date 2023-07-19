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Голкипер Интера подписал контракт с МЮ

Андре Онана вскоре официально станет игроком "красных дьяволов".
Сегодня, 20:52
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию финалистом Лиги чемпионов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Андре Онана прошел медосмотр в стане "красных дьяволов" и подписал контракт с клубом. Сумма трансфера из Интера составит 50+5 млн евро.

Отметим. что контракт с камерунцем подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения между сторонами остаются неизвестными.

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Официальное объявление о переходе футболиста в английский топ-клуб ожидается в ближайшее время.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Интер Милан

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