Голкипер Интера подписал контракт с МЮ

Манчестер Юнайтед усилил вратарскую линию финалистом Лиги чемпионов.

Как сообщает Фабрицио Романо, Андре Онана прошел медосмотр в стане "красных дьяволов" и подписал контракт с клубом. Сумма трансфера из Интера составит 50+5 млн евро.

Отметим. что контракт с камерунцем подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения между сторонами остаются неизвестными.

Читай также: Руководство Интера попросило ультрас не протестовать ввиду подписания экс-игрока Ювентуса

Официальное объявление о переходе футболиста в английский топ-клуб ожидается в ближайшее время.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!