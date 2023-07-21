Хавбек Динамо может стать одноклубником Беседина

Ордабасы нацелился на еще одного футболиста столичного клуба.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Футбол 24 украинец попал в сферу интересов казахстанского Ордабасы.

Отмечается, что игрок не входит в планы наставника столичного клуба Мирчи Луческу даже несмотря на то, что согласился существенно снизить зарплату.

Гармаш не попал в заявку киевской команды на предстоящий сезон чемпионата Украины, однако, она еще может быть дополнена.

Напомним, в Ордабасы уже играют украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!