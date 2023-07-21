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Хавбек Динамо может стать одноклубником Беседина

Ордабасы нацелился на еще одного футболиста столичного клуба.
Сегодня, 16:28
Денис Гармаш / FC Dynamo Kyiv
Денис Гармаш / FC Dynamo Kyiv

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Футбол 24 украинец попал в сферу интересов казахстанского Ордабасы.

Отмечается, что игрок не входит в планы наставника столичного клуба Мирчи Луческу даже несмотря на то, что согласился существенно снизить зарплату.

Гармаш не попал в заявку киевской команды на предстоящий сезон чемпионата Украины, однако, она еще может быть дополнена.

Напомним, в Ордабасы уже играют украинцы Артем Беседин и Евгений Макаренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш Артем Беседин

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