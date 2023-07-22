Саудовский клуб вскоре приобретет хавбека Ливерпуля

Мерсисайдский Ливерпуль будет вынужден искать нового капитана.

Как сообщает Фабрицио Романо, вчера, 21 июля, хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон прошел первую часть медосмотра для Аль-Иттифака.

Вторая часть тестов еще не состоялась, но пройдет очень скоро. Футболиста продадут за 12 млн фунтов + бонусы.

Англичанин еще две недели назад согласовал условия контракта с коллективом Стивена Джеррарда. Финансовые детали не сообщаются, но была информация о 700 тысячах фунтов в неделю, срок контракта - три года.