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Саудовский клуб вскоре приобретет хавбека Ливерпуля

Джордан Хендерсон уже прошел первую часть медосмотра.
Вчера, 23:51
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Мерсисайдский Ливерпуль будет вынужден искать нового капитана.

Как сообщает Фабрицио Романо, вчера, 21 июля, хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон прошел первую часть медосмотра для Аль-Иттифака.

Вторая часть тестов еще не состоялась, но пройдет очень скоро. Футболиста продадут за 12 млн фунтов + бонусы.

Англичанин еще две недели назад согласовал условия контракта с коллективом Стивена Джеррарда. Финансовые детали не сообщаются, но была информация о 700 тысячах фунтов в неделю, срок контракта - три года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак

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