Саудовский клуб вскоре приобретет хавбека Ливерпуля
Джордан Хендерсон уже прошел первую часть медосмотра.
Мерсисайдский Ливерпуль будет вынужден искать нового капитана.
Как сообщает Фабрицио Романо, вчера, 21 июля, хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон прошел первую часть медосмотра для Аль-Иттифака.
Вторая часть тестов еще не состоялась, но пройдет очень скоро. Футболиста продадут за 12 млн фунтов + бонусы.
Англичанин еще две недели назад согласовал условия контракта с коллективом Стивена Джеррарда. Финансовые детали не сообщаются, но была информация о 700 тысячах фунтов в неделю, срок контракта - три года.