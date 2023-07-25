Мудрик: Когда чувствуешь, что тренер доверяет тебе, то играешь без сомнений

Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик поделился мыслями о предсезонной подготовке и стартом работы под руководством аргентинца Маурисио Почеттино.

По словам Мудрика, ему приятно чувствовать доверие со стороны нового наставника "синих".

"Предсезонная подготовка проходит хорошо. Много бегаем, много работаем на тренировочном поле. Не все зависит от того, что происходит в матче. Когда ты чувствуешь себя уверенно и чувствуешь, что тренер тебе доверяет, то играешь без сомнений.

С первых дней предсезонки я начал понимать, чего тренер хочет от нас - и от меня. Это позволяет мне легче наслаждаться игрой с моими партнерами по команде", - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, накануне Михаил отметился первым голом за столичную команду. Случилось это в товарищеской встрече против Брайтона.

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