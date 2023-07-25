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Борнмут Забарного арендует вратаря Интера

"Вишни" расчищают путь для Анатолия Трубина.
Сегодня, 20:52
Ионуц Раду / Getty Images
Ионуц Раду / Getty Images

Английский Борнмут в ближайшее время усилит вратарскую линию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" возьмут в аренду голкипера Интера Ионуца Раду. У коллектива Андони Ираолы будет опция выкупа контракта.

Вскоре румын пройдет медосмотр для своей новой команды, а затем будет представлен в качестве новичкаи официально.

В минувшем сезоне Ионуц выступал за итальянский Кремонезе и французский Осер на правах аренды, где в сумме наиграл 27 матчей, пропустив 41 гол

Напомним, ранее сообщалось, что Интер взял на сборы сыновей легендарного экс-хавбека клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут интер Ионуц Раду

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