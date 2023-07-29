Челси нацелился на талантливого полузащитника

В случае оформления сделки, игрока могут отправить в аренду.

Челси нацелился на приобретение очередного перспективного хавбека.

Как сообщает Фабрицио Романо. лондонцы могут приобрести Лесли Угочукву из французского Ренна. Переговоры находятся на ранней стадии.

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Финансовые детали возможной сделки на данный момент остаются неизвестными. Отмечается, что Угочукву может отправиться в аренду во французский Страсбур, который принадлежит компании владельца Челси Тодда Боули.

Отметим, что в минувшем сезоне 19-летний Угочукву провел 35 матчей, отдав одну результативную передачу. Лесли выступает на позиции опорного полузащитника.

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