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Тренер английского клуба выпустил дебютный музыкальный альбом

Гарет Эйнсворт занялся необычным делом.
Сегодня, 17:28
Гарет Эйнсворт / Getty Images
Гарет Эйнсворт / Getty Images

Наставник английского КПР Гарет Эйнсворт выпустил свой дебютный музыкальный альбом.

50-летний мужчина является фронтменом рок-группы The Cold Blooded Hearts, который внезапно выпустил свою первую пластинку под названием Cold Light of the Day.

В сборник вошло 11 песен. Все композиции исполняется исключительно группой, в альбоме нет ни одного фита с другими исполнителями.

Эйнсворт поделился мыслями о выпуске в свет своего первого масштабного музыкального детища. По словам специалиста, он все равно сконцентрирован на футболе.

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"Мы выпустили 11 оригинальных композиций. Альбом был хорошо принят, и я рад сказать, что он даже звучал в перерыве нескольких предсезонных товарищеских матчей, так что я очень горжусь этим".

Но теперь это точно на втором плане. Я извинился перед болельщиками и сказал им, что у меня есть работа, которая гораздо важнее. А для музыки еще будет много лет! 

Единственное видео, которое я сейчас смотрю, - это не клипы, а аналитические материалы о том, как помочь команде стать лучше", - заявил англичанин.

Стоит отметить, что Гарет возглавил КПР по ходу прошлого сезона, проиграв в 8 из 13 матчах Чемпионшипа, но все же сумел оставить команду во втором английском дивизионе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия

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