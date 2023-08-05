Форвард сборной Франции согласовал условия контракта с ПСЖ

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Рандал Коло Муани хочет вернуться на родину.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, футболист достиг соглашения об условиях контракта с ПСЖ. Также француз уже сообщил руководству своей действующей команды, что намерен сменить клубную прописку.

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Спортивный директор "орлов" установил на игрока ценник в 100 млн евро, но представители футболиста считают, что эта цена неоправдано высокая. В ближайшее время стороны проведут диалог, чтобы достичь консенсуса.

В минувшем сезоне Рандал за 45 матчей во всех турнирах забил 23 гола и отдал 14 ассистов. Также он стал серебрянным призером Чемпионата мира-2022.

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