В ПСЖ отреагировали на слухи о возможном уходе Энрике из-за ситуации с Мбаппе
Парижане разъяснили свою позицию в клубе.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике продолжит свою работу в клубе, несмотря на различные слухи.
Сообщалось, что испанец может покинуть парижан из-за возможного исключения Килиана Мбаппе из состава команды и вероятного ухода Луиша Кампуша, у которого обострились отношения с руководством.
Читай также: Вратарь ПСЖ перенес операцию, связанную с аневризмой мозга
По информации Фабрицио Романо, ПСЖ опровергает слухи о возможном уходе специалистов.
"Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны", - цитирует Романо слова представителя ПСЖ.
Ранее сообщалось, что ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!