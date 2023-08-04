В ПСЖ отреагировали на слухи о возможном уходе Энрике из-за ситуации с Мбаппе

Парижане разъяснили свою позицию в клубе.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике продолжит свою работу в клубе, несмотря на различные слухи.

Сообщалось, что испанец может покинуть парижан из-за возможного исключения Килиана Мбаппе из состава команды и вероятного ухода Луиша Кампуша, у которого обострились отношения с руководством.

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По информации Фабрицио Романо, ПСЖ опровергает слухи о возможном уходе специалистов.

"Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны", - цитирует Романо слова представителя ПСЖ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Дембеле.

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