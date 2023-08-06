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Милинкович-Савич и Кулибали выбили Бензема и Канте из Лиги чемпионов: Карим не забил пенальти

В рамках главного клубного турнира Азии случилось ожесточенное противостояние.
Сегодня, 11:01
Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
Аль-Иттихад - Аль-Хиляль

Вчера вечером, 5 августа, в рамках азиатской ЛЧ Аль-Иттихад, за который выступают Фабиньо, Жота, Карим Бензема и Нголо Канте встретился с Аль-Хилялем, цвета которого защищают Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали.

Команды сыграли на стадии четвертьфинала, где убедительную победу смог добыть коллетив Жорже Жезуса, обыгравший хозяев со счетом 1:3.

За Аль-Хиляль отличались Милинкович-Савич, Аль-Даусари и Малком. За Аль-Иттихад забил Ромариньо.

Отметим, что у "тигров" был шанс, как минимум, сокращать отрыв в счете, но Карим Бензема промахнулся с пенальти.

Вашему вниманию видео голов матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль

Аль-Иттихад - Аль-Хиляль 1:3

Голы: Ромариньо, 56 - Милинкович-Савич, 14, Аль-Даусари, 45+3, Малком, 70.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль-Хиляль Аль-Иттихад

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