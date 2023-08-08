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Брентфорд Ярмолюка нацелился на вингера сборной Аргентины

Николас Гонсалез может перебраться в стан "пчел".
Сегодня, 18:13
Николас Гонсалез / Getty Images
Николас Гонсалез / Getty Images

Английский Брентфорд намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, коллектив Томаса Франка может подписать вингера сборной Аргентины Николаса Гонсалеза. За футболиста Фиорентины предлагают 30 млн евро.

Гонсалез является приоритетной целью середняка АПЛ. О деталях возможного контракта игрока на данный момент ничего неизвестно.

Отметим, что в минувшем сезоне Николас провел за "фиалок" 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк попал в список футболистов, которые могут совершить прорыв в предстоящем сезоне АПЛ.

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