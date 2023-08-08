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Полесье намекнуло на подписание бразильского легионера

В житомирский клуб, вероятно, переберется футболист, играющий или игравший за южноамериканскую сборную до 20 лет.
Сегодня, 20:38
Полесье
Полесье

Житомирское Полесье готовится к объявлению еще одного летнего новичка клуба.

Пресс-служба клуба оставила небольшую подсказку касаемо того, кто может усилить команду. Состав новичка УПЛ пополнит бразилец, выступавший или выступающий за сборную до 20 лет.

На данный момент это все что известно о будущем футболисте украинской команды. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

При этом стоит сказать, что бразильские СМИ сообщали о том, что Полесье арендует футболиста Крузейро Ариельсона, однако, у 18-летнего форварда 0 матчей за сборную до 20 лет.

Отметим, что на нашем сайте доступны трансферы всех команд УПЛ, состоявшиеся на данный момент.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крузейро Полесье Ариельсон

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