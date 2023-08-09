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Новичок АПЛ подписал экс-хавбека Челси

Лутон Таун усилился Россом Баркли.
Сегодня, 17:34
Росс Баркли / Getty Images
Росс Баркли / Getty Images

Английский Лутон Таун продолжает усиляться перед стартом АПЛ в надежде иметь хоть какие-то шансы на сохранение прописки.

Как сообщает пресс-служба "шляпников", в команду перебрался местный хавбек Росс Баркли. Детали контракта неизвестны.

29-летний футболист перебрался в стан новичка чемпионата Англии на правах свободного агента. Последним его клубом была французская Ницца.

Также в своей карьере Росс успел поиграть за Эвертон, Астон Виллу и Челси. 

Ранее сообщалось, что один из клубов АПЛ назначил на пост тренера бывшего наставника Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Росс Баркли Лутон Таун

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