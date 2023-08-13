Лалатович: Русин пропускал игру из-за микротравмы

Наставник Зари рассказал, почему лидер команды не смог сыграть с Ворсклой.

Рулевой луганской Зари рассказал Ненад Лалатович, из-за какой причины Назарий Русин оказался вне заявки на матч против полтавской Ворсклы, в котором его команда выиграла 2:1.

По словам Лалатовича, это не связано с его возможным переходом в Сандерленд.

"У Русина небольшое повреждение. Он не был готов к этому матчу и поэтому не играл сегодня. Это очень сильный игрок для нашей команды", - заявил сербский специалист в эфире MEGOGO.

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