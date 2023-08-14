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Аутсайдер Серии А заинтересован в услугах Малиновского

Монца может подписать украинца.
Сегодня, 21:33
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

У украинца Руслана Малиновского появился еще один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах украинца заинтересована итальянская Монца.

Также источник подтверждает заинтересованность Бешикташа, Болоньи, Дженоа и Торино в подписании хавбека Марселя.

Напомним, ранее французский клуб установил ценник на Малиновского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель монца Руслан Малиновский

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