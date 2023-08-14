Аутсайдер Серии А заинтересован в услугах Малиновского
Монца может подписать украинца.
У украинца Руслана Малиновского появился еще один вариант продолжения карьеры.
Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах украинца заинтересована итальянская Монца.
Также источник подтверждает заинтересованность Бешикташа, Болоньи, Дженоа и Торино в подписании хавбека Марселя.
Напомним, ранее французский клуб установил ценник на Малиновского.
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