Аутсайдер Серии А заинтересован в услугах Малиновского

У украинца Руслана Малиновского появился еще один вариант продолжения карьеры.

Как сообщает издание Foot Mercato, в услугах украинца заинтересована итальянская Монца.

Также источник подтверждает заинтересованность Бешикташа, Болоньи, Дженоа и Торино в подписании хавбека Марселя.

Напомним, ранее французский клуб установил ценник на Малиновского.

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