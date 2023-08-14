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Борнмут Забарного близок к подписанию опорника, от которого отказался Челси

"Вишни" могут усилиться футболистом сборной США.
Сегодня, 21:58
Тайлер Адамс / Getty Images
Тайлер Адамс / Getty Images

Английский Борнмут рассматривает усиление линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" активируют клаусулу в контракте Тайлера Адамса из Лидса. Сумма выкупа составляет 20 млн фунтов.

Адамс был в шаге от перехода в Челси, но его трансфер туда сорвался. Наиболее вероятная причина - проваленный медосмотр.

Отметим, что в минувшем сезоне Тайлер провел 24 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Вместе со своим клубом он вылетел из элитного дивизиона в Чемпионшип.

Ранее орнмут подписал одного из главных английских талантов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси борнмут Тайлер Адамс

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