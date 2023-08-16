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Нэвилл: Почеттино способен превратить Мудрика и других талантов Челси в высококачественных игроков

ТВ-эксперт высказался о перспективах молодых футболистов в стане "синих".
Сегодня, 17:18
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гарри Нэвилл, ныне выступающий в качестве ТВ-эксперта, высказался о будущем Михаила Мудрика, Иана Маатсена, Нони Мадуэке и Нико Джексона.

По словам англичанина, действующий тренер Челси Маурисио Почеттино способен превратить этих футболистов из просто талантливых исполнителей в высокококачественных игроков.

"Есть что от них ждать. У них бешеный характер, это понравится Почеттино.

Они много бегают и быстро все делают. Однако они не хладнокровны в штрафной площадке, немного эмоциональны и не собраны.

Но мне кажется, что Почеттино поможет им с этим справиться, учитывая то, как они работают на тренировках. У них - большой потенциал. И теперь есть правильный тренер, который превратит этот потенциал в высококачественных игроков", - сказал Невилл.

Напомним, ранее легенда Челси поделилась ожиданиями от игры Мудрика в новом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Гарри Нэвилл

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