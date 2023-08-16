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Эвертон усилил атаку игроком из команды, которая вылетела из АПЛ

Джек Харрисон перебрался в стан "ирисок".
Сегодня, 19:21
Джек Харрисон / Getty Images
Джек Харрисон / Getty Images

Эвертон совершил очередное летнее подписание в линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", Джек Харрисон перебрался в команду из Лидса. Переход состоялся на правах аренды без права выкупа.

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Отметим, что Лидс в прошлом сезоне вылетел из элитного английского дивизиона Англии. Харрисон был лидером "павлинов", забив 5 голов и отдав 7 ассистов в 35 матчах АПЛ.

Ранее мерсисайдцы подписали в атаку Юссефа Шермити из Спортинга и Арно Данджуму из Вильярреала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Джек Харрисон

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