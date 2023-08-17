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Лунин сыграет в следующем туре Ла Лиги - источник

Украинец проведет еще одну встречу в основе.
Сегодня, 20:24
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Стало известно, кто будет основным голкипером Реала в следующем матче чемпионата Испании.

Как сообщает Relevo, на поединок против Альмерии с первых минут выйдет Андрей Лунин.

При этом издание отмечает, что по сезону все же "первым номером" мадридцев будет Кепа Аррисабалага, которого арендовали из Челси.

Ранее Кепа и Лунин поборолись за место в основе на тренировке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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