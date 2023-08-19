Почеттино: У Челси есть проблемы с раздутым составом

Аргентинец заявил, что в команде не держат игроков, которые не хотят выступать за команду.

Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о глубине состава лондонского клуба.

Специалист признал, что у "синих" слишком много футболистов в составе.

"Если футболисты не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, играя или не играя, дверь открыта".

Сезон только начался, и есть проблемы с раздутым составом", - заявил аргентинский тренер.

Отметим, что ранее Пеп Гвардиола высказался о тратах Челси в последние два трансферных окна.