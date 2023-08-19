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Почеттино: У Челси есть проблемы с раздутым составом

Аргентинец заявил, что в команде не держат игроков, которые не хотят выступать за команду.
Сегодня, 10:02
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Наставник Челси Маурисио Почеттино высказался о глубине состава лондонского клуба.

Специалист признал, что у "синих" слишком много футболистов в составе.

"Если футболисты не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, играя или не играя, дверь открыта". 

Сезон только начался, и есть проблемы с раздутым составом", - заявил аргентинский тренер.

Отметим, что ранее Пеп Гвардиола высказался о тратах Челси в последние два трансферных окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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