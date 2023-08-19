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Эвертон Миколенко намерен подписать лидера команды, которая вылетела из АПЛ

Че Адамс может усилить линию атаки "ирисок".
Сегодня, 10:28
Че Адамс / Getty Images
Че Адамс / Getty Images

Английский Эвертон намерен усилить еще одним подписанием линием атаки.

Как сообщают английские СМИ, "ириски" хотят подписать форварда Саутгемптона Че Адамса. За футболиста готовы заплатить 12 млн фунтов.

Отмечается, что мерсисайдцы уверены в подписании англичанина, а "святые" готовы его отпустить из-за того, что у Че остался год контракта и он не готов переподписывать контракт.

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Стоит сказать, что в это трансферное окно Эвертон уже подписал Арно Данджуму, Юссефа Шермити и Джека Харрисона в линию атаки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон саутгемптон Че Адамс

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