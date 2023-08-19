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Клуб Серии Б подписал брата футболиста сборной Италии

Лоренцо Кьеза является еще одним членом футбольной династии.
Сегодня, 12:51
Лоренцо Кьеза (справа)
Лоренцо Кьеза (справа)

Итальянская Сампдория подписала брата игрока сборной Италии Федерико Кьеза и сына экс-футболиста Энрико Кьезы.

Как сообщает пресс-служба генуэзцев, в команду перебрался 19-летний Лоренцо Кьеза. Исполнитель будет играть в молодежной команде.

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Родная позиция Лоренцо, как и у его брата, правый фланг атаки. В профессиональном футболе он на данный момент не дебютировал.

Отметим, что Сампдорию возглавляет легендарный экс-полузащитник Андреа Пирло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сампдория италия Федерико Кьеза

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