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Беллингем: Я улучшил свою игру в десять раз по сравнению с прошлым сезоном

Хавбек Реала высказался о своих первых успехах в ноовом клубе.
Сегодня, 16:58
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Футболист мадридского Реала Джуд Беллингем поделился мыслями о своих первых играх в составе новой команды.

По словам англичанина, он значительно улучшил свой уровень игры.

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"Я улучшил свою игру в десять раз по сравнению с прошлым сезоном. И это все произошло только благодаря моим новым товарищем по команде. Я чувствую себя словно губка, которая впитывает все больший объем знаний и навыков.

Сегодня мне больше всего понравилось то, что мы сумели отыграться. Пропускать в самом начале игры всегда неуместно, но в конце концов мы провели вполне боевой матч.

И, конечно, я рад забивать, но самое главное - хорошо играть и вносить свой вклад в успехи всей команды.

Если честно, то я в детстве много раз видел по телевизору, как Реалу удается переворачивать не слишком удачные игры. Помню, всегда при этом думал, что они не смогут, но они это делали.

Сейчас, будучи игроком этого клуба, я сам переживаю этот опыт. Никакой паники у нас не было. Мы вернулись к игре благодаря опыту.

Думаю, что я должен продолжать помогать команде. Я должен продолжать вносить вклад в наш общий успех. Схема, которую выбрал Карло Анчелотти на этот сезон, подходит мне, поэтому я всегда хорошо понимаю, где должен находиться в конкретный момент.

Надеюсь, что вам и остальным болельщикам нравится, как я играю. Я люблю играть для публики. Важно, независимо от результата, проявлять благосклонность к ней. В конце игры мы всегда приветствуем наших фанов. Если они счастливы, то и мы тоже", - заявил игрок столичного клуба.

Отметим, что в матчах против Альмерии и Атлетика Джуд записал на свой счет три гола и один ассист.

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