Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало

Наставник "синих" верит, что его команда в будущем станет лучше.

В рамках второго тура чемпионата Англии Челси в лондонском дерби уступил Вест Хэму.

Рулевой "синих" Маурисио Почеттино высказался о проигранном поединке. По словам специалиста, его команда осталась разочарованной, но для них это всего лишь начало пути.

"Это футбол. Таким командам, как наша, нужно найти правильный баланс. Думаю, сегодня были моменты, когда мы действовали неправильно и пропустили.

Должны были победить, проведя такой первый тайм с моментами. Ты владеешь мячом, создаешь, и, возможно, твоя команда лучше, но в конце концов ты проигрываешь.

Мы расстроились, когда не реализовали пенальти. Мы хорошо играли и не были вознаграждены.

Травма Чуквуемеки также внесла коррективы в нашу игру. Затем мы снова начали доминировать, но пропустили.

Мы разочарованы, но это только начало. Нужно верить в процесс. Я думаю, мы станем сильнее и, безусловно, конкурентоспособнее", - сказал Почеттино.

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