Действующий чемпион мира отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Родриго де Пауль стал одним из немногих футболистов, которые решили остаться в Европе, имея соблазнительное предложение.

Аргентинский хавбек Родриго де Пауль не покинет Атлетико Мадрид этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка по переходу футболиста в стан Аль-Ахли сорвалась. Причиной этому стало именно желание игрока остаться в стане "матрасников".

Саудовский клуб предлагал за футболиста 32 млн евро. Детали личных условий, которые были предложены де Паулю остаются неизвестными.

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Отметим, что в этом сезоне аргентинец уже успел провести два матча, не отметившись результативными действиями.

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