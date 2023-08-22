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Конкурент Мудрика выбыл на долгий срок из-за травмы

Карни Чуквуэмэка пропустит около двух месяцев из-за травмы.
Сегодня, 12:09
Карни Чуквуэмэка / Getty Images
Карни Чуквуэмэка / Getty Images

Стал известен срок, на который хавбек Челси Карни Чуквуэмэки выбыл после травмы колена.

Как сообщает пресс-служба "синих", англичанин перенес операцию и уже начал процесс восстановления.

Официально не сообщается, сколько Карни будет отсутствовать, но журналист The Times Том Родди заявляет, что он вылетел на шесть недель.

Отметим, что Чуквуэмэка получил травму в концовке первого тайма матча против Вест Хэма. Вместо него после перерыва на поле появился украинец Михаил Мудрик.

Напомним, ранее серьезную травму получил капитан Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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