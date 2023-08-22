Новичок Милана в первом же матче установил уникальное достижение для клуба

Новичок Милана Тиджани Рейндерс дебютировал за клуб во вчерашнем матче Серии А против Болоньи.

Первый поединок нидерландского хавбека получился идеальным для футболиста. Он записал на свой счет голевую передачу и установил уникальное достижение.

За 90 минут матча Рейндерс отдал 28 передач и все 28 из них были точными. Таким образом, Тиджани стал первым игроком Милана с момента когда начали собирать подобную статистику, а именно с 2004 года, который отыграл весь матч, имея 100% точность передач.

Отметим, что в матче против Болоньи футболисты и тренерский штаб Милана попали в курьезную ситуацию.

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