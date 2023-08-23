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Немецкий клуб установил ценник на своего лидера, которым интересуется ПСЖ

Айнтрахт стоит на своем и не собирается делать скидку.
Сегодня, 20:14
Рандал Коло Муани / Getty Images
Рандал Коло Муани / Getty Images

Франкфуртский Айнтрахт определился с ценой, которую хочет получить за Рандала Коло-Муани.

Как сообщает журналист Relevo Хорхе Пикон, "орлы" хотят выручить за продажу французского форварда 100 млн евро. В услугах форварда заинтересован ПСЖ.

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В минувшем сезоне Рандал стал одним из открытий чемпионата Германии, забив 15 голов и отдав 14 ассистов в 32 матчах. В текущей кампании провел 2 матча, забив 2 гола.

Отметим, что в начале лета в услугах Коло-Муани была заинтересована и мюнхенская Бавария, но она остановила свой выбор на Харри Кейне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт ПСЖ Рандал Коло Муани

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