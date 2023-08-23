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Итальянский топ-клуб может арендовать форварда ПСЖ

Милану нужен Экетике.
Сегодня, 10:21
Уго Экетике / Getty Images
Уго Экетике / Getty Images

Нападающий ПСЖ Уго Экетике может продолжить карьеру в Милане. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский коллектив готов арендовать 21-летнего француза лишь с правом выкупа. Парижан не устраивают данные условия.

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Сложности в переходе может создать зарплата игрока, которую "россонери" не смогут потянуть. Клуб просит ПСЖ взять на себя ее часть.

В прошлом сезоне на счету Экетике три гола и четыре ассиста в 25 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Уго Экетике

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