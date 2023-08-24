Челси подписал бразильского вундеркинда

Лондонский Челси усилил линию атаки талантливым форвардом.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перебрался 18-летний бразилец Дейвид Вашингтон. Сумма трансфера составила 16 + 4 млн евро.

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Контракт с футболистом подписан на 6 лет + 1 год возможного автоматического продления. Отметим, что финансовые детали соглашения неизвестны.

Стоит сказать, что свою профессиональную карьеру Вашингтон начал в Сантосе, где за 20 матчей во взрослом футболе забил 5 голов.

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