Ворскла неожиданно арендовала защитника Шахтера

Полтавская Ворскла качественно усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба команды, в аренду к клубу присоединился Виктор Корниенко из донецкого Шахтера. Опции выкупа у коллектива Виктора Скрипника не будет.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Виктор пропустил из-за травмы, а в этом потерял место даже в ротации после того, как "горняки" приобрели Педринью Азеведо и Иракли Азарови.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Ворсклы перешел в Колос.

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