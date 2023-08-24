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Ворскла неожиданно арендовала защитника Шахтера

Виктор Корниенко стал игроком полтавчан.
Сегодня, 17:58
Виктор Корниенко
Виктор Корниенко

Полтавская Ворскла качественно усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба команды, в аренду к клубу присоединился Виктор Корниенко из донецкого Шахтера. Опции выкупа у коллектива Виктора Скрипника не будет.

Отметим, что большую часть прошлого сезона Виктор пропустил из-за травмы, а в этом потерял место даже в ротации после того, как "горняки" приобрели Педринью Азеведо и Иракли Азарови.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Ворсклы перешел в Колос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ворскла Виктор Корниенко

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