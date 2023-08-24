Бавария определилась с будущим хавбека, которым интересуются МЮ и Ливерпуль

Мюнхенская Бавария определилась с будущим Раяна Гравенберха.

Как сообщает Кристиан Фальк, наставник "красных" Томас Тухель открыт к продаже игрока. Сумма потенциального трансфера может составить 30 млн евро.

В услугах футболиста заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Предпочтительное место продолжение карьеры для нидерландца остается неизвестным.

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Отметим, что Гравенберх перешел в стан Баварии из Аякса за 18,5 млн евро. В мюнхенской команде Раян не сумел закрепиться, в частности, в этом сезоне он не сыграл ни одного матча на данный момент.

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