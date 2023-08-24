iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария определилась с будущим хавбека, которым интересуются МЮ и Ливерпуль

Мюнхенцы открыты к продаже игрока.
Сегодня, 19:36
Раян Гравенберх / Getty Images
Раян Гравенберх / Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась с будущим Раяна Гравенберха.

Как сообщает Кристиан Фальк, наставник "красных" Томас Тухель открыт к продаже игрока. Сумма потенциального трансфера может составить 30 млн евро.

В услугах футболиста заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Предпочтительное место продолжение карьеры для нидерландца остается неизвестным.

Читай также: Бавария поспорит с Боруссией за защитника Саутгемптона

Отметим, что Гравенберх перешел в стан Баварии из Аякса за 18,5 млн евро. В мюнхенской команде Раян не сумел закрепиться, в частности, в этом сезоне он не сыграл ни одного матча на данный момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию
Салах хочет перейти в саудовский клуб Салах хочет перейти в саудовский клуб
"Сегодня и каждый день мы вместе": Британские клубы поздравили Украину с Днем Независимости "Сегодня и каждый день мы вместе": Британские клубы поздравили Украину с Днем Независимости
Защитник Манчестер Юнайтед может достаться новой команде совершенно бесплатно Защитник Манчестер Юнайтед может достаться новой команде совершенно бесплатно
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол21:04
Динамо проигрывает Бешикташу после первого тайма
Лига Европы21:03
Заря выстояла в первом тайме матча со Славией
Европа20:50
Ливерпуль решил, что будет делать с Салахом, который хочет уйти в Саудовскую Аравию
Европа20:41
Ман Сити подписал потенциальную замену Марезу
Легкая атлетика20:34
Словацкий спортсмен сделал предложение девушке-спортсменке прямо во время ЧМ-2023 по легкой атлетике
Теннис20:25
Ястремская пробилась в финал квалификации US Open
Другие20:08
Женский чемпионат Европы по волейболу: Украина уступила Польше, но все равно вышла в плей-офф
Европа20:06
Жирона намерена подписать конкурента Довбику
Футбол19:59
ФИФА открыла дисциплинарное производство против главы испанской Федерации футбола
Лига конференций19:57
Динамо - Бешикташ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK