Бавария поспорит с Боруссией за защитника Саутгемптона

Белла-Кочап находится на прицеле у топ-клубов Германии.

Защитник Саутгемптона Армель Белла-Кочап попал в сферу интересов клубов из Бундеслиги. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Бавария готова в ближайшее время подписать универсального футболиста. Клуб обсудил данный трансфер и единогласно решил оформить переход.

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Также на немецкого игрока претендует Боруссия Дортмунд. "Шмели" готовы лишь арендовать игрока на год с опцией выкупа.

В прошлом сезоне на счету Белла-Кочапа два ассиста в 24 матчах АПЛ.

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