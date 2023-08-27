Де Брюйне: Я думаю, что Мбаппе надо уйти из ПСЖ

Бельгиец уверен, что трансфер из стана французского гранда поможет Килиану стать лучше Холанда.

Полузащитник Ман Сити Кевин де Брюйне высказался о судьбе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Бельгиец уверен, что французу нужно поскорее уходить из родного чемпионата.

"Я думаю, что Мбаппе сложнее выиграть Золотой мяч в ПСЖ. Ходят слухи, что он может перейти в мадридский Реал, возможно, это поставит его на первое место перед Эрлингом Холандом", - заяивл де Брюйне.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан продлит контракт с нынешним клубом.

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