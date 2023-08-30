Середняк Серии А согласился продать звезду ЧМ-2022 в клуб АПЛ
А вот игрок отказался от перехода.
Звезда сборной Марокко Софьян Амрабат, сверкнувший на ЧМ-2022, отказался от перехода в Ноттингем Форрест.
Как сообщают итальянские СМИ, "лесники" согласовали с Фиорентиной условия трансфера за 17 млн фунтов, но его не состоится.
Амрабат отказался договариваться с аутсайдером чемпионата Англии об условиях контракта.
Вероятно, решение Софьяна связано с интересом к его персоне со стороны МЮ, который до последнего будет пытаться подписать игрока. Удастся ли "красным дьяволам" договориться о трансфере марокканца, вы узнаете, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.
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