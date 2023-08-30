ПСЖ подпишет одно из открытий минувшего сезона Лиги 1

Французский ПСЖ усилит глубину линии атаки перспективным вингером.

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс, парижане согласовали с Лионом переход Брэдли Барколя. Если все пойдет по плану, то 20-летний игрок завтра уедет в столицу Франции.

О деталях личного контракта неизвестно ничего кроме того, что они уже давно были согласованы.

Отметим, что в минувшем сезоне Барколя провел 35 матчей в чемпионате Франции, забив 9 голов и отдав пять результативных передач.

Захочет ли ПСЖ подписать еще кого-то вы можете узнать, следя за нашим онлайном трансферного дедлайна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!