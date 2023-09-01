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Новичок АПЛ подпишет одноклубника Зинченко

Лутон Таун усилится Альбертом Самби-Локонга.
Сегодня, 21:22
Альбер Самбі-Локонга / Getty Images
Альбер Самбі-Локонга / Getty Images

Английский Лутон Таун усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шляпники" подпишут Альбера Самби-Локонгу из Арсенала. Соглашение состоится на правах аренды без права выкупа.

23-летний бельгиец выступает на позиции центрального полузащитника. Преимущественно Самби-Локонга заточен на оборонительные действия.

В минувшем сезоне Альбер выступал за Арсенал и в аренде за Кристал Пэлас, сыграв в 15 матчах в АПЛ и не отличившись результативными действиями.

На нашем сайте вы можете следить за дедлайном трансферного окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Лутон

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