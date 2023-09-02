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Депортиво Алавес - Валенсия: обзор и результат матча чемпионата Испании 02.09.2023Д

"Летучие мышы" не смогли справиться со своим соперником.
Сегодня, 21:29
Депортиво Алавес - Валенсия
Депортиво Алавес - Валенсия

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Валенсия встретилась с Депортиво Алавесом.

"Летучие мыши" отвратительно начали поединок, что и предопределило исход матча.

Уже на 2 минуте гости "привезли" себе пенальти. К точке подошел Кике Гарсия, но Гиорги Мамадашвили отбил удар испанца. Судья заставил перебить 11-метровый, но грузин справился с ударом все того же Гарсии.

Однако, на этом "невероятная" игра в обороне от коллектива Рубена Барахи не завершилась, ведь уже спустя минуту после второго пробития пенальти игрок Валенсии Дженк Озкачар отправил мяч в свои ворота.

В концовке первого тайма Кике Гарсия мог все же оформить на свой счет гол, но попал в штангу ворот Мамардашвили. 

Уже после перерыва возник единственный опасный момент гостей. Пепелу подобрал мяч в штрафной Алавеса, отправил его в правый нижний угол ворот, однако голкипер хозяев Антонио Сивера справился с ударом испанского хавбека.

Отметим, что украинец Роман Яремчук, пришедший в Валенсию накануне, попал в заявку на матч, но пока просидел весь матч на скамейке.

Статистика матча чемпионата Испании Депортиво Алавес - Валенсия

Депортиво Алавес - Валенсия 1:0

Голы: Озкачар (автогол, 6)

xG: 1.20 - 0.60
Удары: 7 - 9
Удары в створ: 1 - 4
Владение мячом: 38% - 62%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук Депортиво Алавес

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