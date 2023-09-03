Рамос снова станет одноклубником Бензема

Чемпионат Саудовской Аравии пополнится еще одной звездой мирового масштаба.

Как сообщает Руди Гальетти, Аль-Иттихад подпишет Серхио Рамоса. Переход состоится на правах свободного агента.

C футболистом подпишут контракт на 2 года, зарплата будет 20 миллионов евро в год.

Вскоре опытный испанский центрбэк пройдет медосмотр для своего нового клуба. Отметим, что в Аль-Иттихаде также выступают Карим Бензема, Нголо Канте, Жота и Фабиньо.

Также стоит сказать, что до последнего на Рамоса претендовал турецкий Галатасарай, но "тигры" смогли перехватить игрока.

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