Рамос снова станет одноклубником Бензема
Аль-Иттихад перехватил Серхио у Галатасарая.
Чемпионат Саудовской Аравии пополнится еще одной звездой мирового масштаба.
Как сообщает Руди Гальетти, Аль-Иттихад подпишет Серхио Рамоса. Переход состоится на правах свободного агента.
C футболистом подпишут контракт на 2 года, зарплата будет 20 миллионов евро в год.
Вскоре опытный испанский центрбэк пройдет медосмотр для своего нового клуба. Отметим, что в Аль-Иттихаде также выступают Карим Бензема, Нголо Канте, Жота и Фабиньо.
Также стоит сказать, что до последнего на Рамоса претендовал турецкий Галатасарай, но "тигры" смогли перехватить игрока.
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