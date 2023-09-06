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Не Реал: Мбаппе рассматривает еще один клуб, в который может уйти следующим летом

Килиан может попробовать свои силы в английском чемпионате.
Сегодня, 21:50
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Переход Килиана Мбаппе в Реал может быть отложен на неопределенный срок.

Как сообщает L'equipe, француз не против перебраться в английский чемпионат следующим летом.

Издание отмечает, что форвард готов рассмотреть переход в Ливерпуль.

По сообщениям источника, Мбаппе хочет уйти из ПСЖ в 2024 году и готов перейти в стан "красных", ведь он является поклонником Юргена Клоппа.

Напомним, ранее защитник Реала рассказал, что был уверен в переходе нападающего в стан "сливочных" этим  летом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе

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